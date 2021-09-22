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22 сентября 21, 14:44
Крис Коламбус разрабатывает фэнтезийный сериал для Disney+
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Крис Коламбус, снявший два первых фильма "поттерианы", возвращается к жанру детского фэнтези с сериалом, в основу которого ляжет серия книг "Дом секретов", написанная им в соавторстве с Недом Виззини.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Коламбус объединится со своими давними партнерами по 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом, чтобы разработать три романа для Disney+.

В "Доме секретов" трое детей - Брендан, Элеонор и Корделия Уолкер - недовольны, когда их семья переезжает в жуткий викторианский дом, когда-то принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. К тому времени, когда Уолкеры поймут, что их новый сосед вынашивает зловещие планы, касающиеся их, они окажутся в ловушке в волшебном доме, путешествуя по фантастическим, переплетенным между собой вселенным романов Кристоффа.

После фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Коламбус снял фэнтези "Перси Джексон и Олимпийцы: Похититель молнии" и "Рождественские хроники 2", а также выступил продюсером таких фильмов, как "Ведьма", "Маяк" и "Скуби-Ду". Роман "Дом секретов" вышел в 2013 году.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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