Крис Коламбус разрабатывает фэнтезийный сериал для Disney+

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Коламбус объединится со своими давними партнерами по 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом, чтобы разработать три романа для Disney+.





В "Доме секретов" трое детей - Брендан, Элеонор и Корделия Уолкер - недовольны, когда их семья переезжает в жуткий викторианский дом, когда-то принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. К тому времени, когда Уолкеры поймут, что их новый сосед вынашивает зловещие планы, касающиеся их, они окажутся в ловушке в волшебном доме, путешествуя по фантастическим, переплетенным между собой вселенным романов Кристоффа.





После фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Коламбус снял фэнтези "Перси Джексон и Олимпийцы: Похититель молнии" и "Рождественские хроники 2", а также выступил продюсером таких фильмов, как "Ведьма", "Маяк" и "Скуби-Ду". Роман "Дом секретов" вышел в 2013 году.



