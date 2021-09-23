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23 сентября 21, 12:34
Трейлер документального фильма о Бритни Спирс
Netflix
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об американской певице Бритни Спирс.
Документальный фильм получил название «Britney vs Spears», а его созданием занялась режиссерка Эрин Ли Карр. Фильм выйдет на площадке 28 сентября. На следующий день после премьеры фильма запланированы очередные судебные слушания по делу об освобождении певицы из-под опеки, продолжающейся с 2008 года.

Напомним, в июне 39-летняя Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней. Она заявила, что её заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. Бритни Спирс добавила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший её интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки. После этого её отец подал в суд документы о прекращении опеки над Бритни, а она сама заявила, что собирается выйти замуж.


Источник: https://informator.ua/
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