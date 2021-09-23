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23 сентября 21, 12:42
Дата выхода третьей части "Фантастических тварей"
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В фильм вернутся Эдди Редмэйн и Джуд Лоу, а вот Джонни Деппа зрители не увидят.
Студия Warner Bros порадовала всех, кто с нетерпением ждет третьей части "Фантастических тварей", сообщив, что лента выйдет в прокат раньше, чем предполагалось. Увидеть продолжение зрители смогут уже с 15 апреля следующего года.

Полное название фильма – "Фантастические твари: Секреты Дамблдора". Как и к предыдущим двум сериям, сценарий к третьей написала Дж.К. Роулинг, пообещав, что зрители получат ответы на многие вопросы, оставшиеся после второй части, а режиссером выступил Дэвид Йейтс. В продолжении снимаются оскароносный Эдди Редмэйн в роли Ньюта Скамандера и Джуд Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора.

А вот вокруг роли главного антагониста франшизы Геллерта Грин-де-Вальда по-прежнему не утихают догадки, кто же воплотит на экране этот образ после того, как Джонни Депп покинул проект из-за скандалов вокруг развода с Эмбер Херд и обвинений в домашнем насилии. В прошлом году было объявлено, что эту роль сыграет датский актер Медс Миккельсен, а тот, в свою очередь, рассказал, что давно мечтал поучаствовать в чем-то подобном.

Новый фильм будет повествовать о попытках Грин-де-Вальда захватить Волшебный мир, а Ньют вместе с Дамблдором будет противостоять ему. На этом пути Скамандер повстречает и старых, и новых фантастических существ.

Первая часть приквела о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают" вышла в 2016 году. Фильм рассказывает о событиях, которые происходили за 65 лет до основной "поттерианы". Главный герой – магозоолог Ньют Саламандер, который занимается классификацией фантастических существ. Фильм начинается с того, что он прибывает в Нью-Йорк, чтобы посетить организацию "Магический Конгресс Управления по Северной Америке" (МАКУСА) и встретиться с важным человеком. При этом с собой у него чемоданчик с несколькими фантастическими зверями, которые сбегают. Ньют становится объектом преследования волшебных американских властей.

Вторая часть франшизы под названием "Фантастические твари: Преступления Грин-де Вальда", показывает события 1927 года, а действие переносится во Францию и Великобритани. Ключевой фигурой становится Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп). Роулинг очень высоко отозвалась об игре актера.

О третьей части фильма известно, что действия будут разворачиваться в Бразилии. Всего же запланировано пять картин, которые охватывают период с 1926 по 1945 год.

Источник: https://focus.ua/
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