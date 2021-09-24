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24 сентября 21, 11:51
Новый трейлер фильма про принцессу Диану
трейлер фильма про принцессу Диану
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Вчера в сети появился полный официальный трейлер фильма «Спенсер» о принцессе Диане, главную роль в котором исполнила Кристен Стюарт.
Картина, без преувеличения, стала одной из самых ожидаемых киноновинок этого года. Фильм затрагивает события, развернувшиеся в рождественские каникулы в 1991 году, когда королевская семья по традиции собралась на праздники в своей резиденции в Сандрингеме. На тот момент брак Дианы и Чарльза уже был близок к своему распаду, и принцесса приняла решение о разводе.

Чтобы перевоплотиться в роль принцессы Дианы, Кристен Стюарт потратила долгие часы, подробно изучая ее произношение и каждую деталь жизни принцессы. По мнению кинокритиков, уже оценивших этот фильм, со своей задачей Кристен справилась прекрасно, так что номинации на «Оскар» ей не избежать. Стюарт призналась, что после съемок она прониклась уважением к принцессе Диане и теперь не может перестать о ней думать.

Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин, а партнерами Стюарт по съемочной площадке стали Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Стелла Гонет, Салли Хокинс и другие.


Источник: http://rusjev.net/
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