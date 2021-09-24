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24 сентября 21, 12:00
Рашида Джонс и Дэвид Ойелоуо сыграют в сериале для Apple TV+
Как сообщает «Скептик» ссылаясь на Collider, шоу будет называться «Wool» (Шерсть, Руно) и основано на антиутопических романах Хью Хоуи из цикла «Силос». Изначально проект был задуман как фильм, но позже формат решили изменить.
В сериале также снимутся Ребекка Фергюсон и Тим Роббинс. Постановщиком значится Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).
История рассказывает о жителях подземного бункера под названием Силос, где они находятся в безопасности от токсичной атмосферы на поверхности Земли. Фергюсон досталась роль инженера Джульетты. Ойелоуо сыграет шерифа Холстона, а Джонс его жену Эллисон, которая также входит в ИТ-команду под руководством Бернарда (Роббинс).
Дата релиза пока не известна.
Источник: https://skeptik.com.ua/