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25 сентября 21, 09:39
Фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на "Оскаре"
Картина получила пять из 11 голосов членов комитета, а также три дополнительных балла по правилам Оскаровского комитета.
В основе ленты — истории жителей Донбасса и украинских военных. Их режиссер задокументировала еще в 2015 году, собирая материал для сценария "Киборгов".
Фильм "Плохие дороги" прошлой осенью стал лучшим в категории "Самый инновационный фильм" на Венецианском кинофестивале.
Источник: https://kanaldom.tv/