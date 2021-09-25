Фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на "Оскаре"

Картина получила пять из 11 голосов членов комитета, а также три дополнительных балла по правилам Оскаровского комитета.





В основе ленты — истории жителей Донбасса и украинских военных. Их режиссер задокументировала еще в 2015 году, собирая материал для сценария "Киборгов".





Фильм "Плохие дороги" прошлой осенью стал лучшим в категории "Самый инновационный фильм" на Венецианском кинофестивале.



