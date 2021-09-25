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25 сентября 21, 09:39
Фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на "Оскаре"
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Фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" поборется за самую престижную кинопремию "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".
Картина получила пять из 11 голосов членов комитета, а также три дополнительных балла по правилам Оскаровского комитета.

В основе ленты — истории жителей Донбасса и украинских военных. Их режиссер задокументировала еще в 2015 году, собирая материал для сценария "Киборгов".

Фильм "Плохие дороги" прошлой осенью стал лучшим в категории "Самый инновационный фильм" на Венецианском кинофестивале.


Источник: https://kanaldom.tv/
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