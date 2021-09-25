Эдди Мерфи подписал масштабный контракт с Amazon

Соглашение стало вполне логичным развитием сотрудничества популярного актера со студией, так как комедия "Поездка в Америку 2", в которой он исполнил ключевую роль, оказалась одним из главных хитов стриминга Amazon за год.





"Эдди - легенда как перед камерой, так и по другую ее сторону. Обладая неоспоримым комедийным и драматическим талантом, он последовательно представляет интересные, оригинальные истории и персонажей зрителям по всему миру. Мы чрезвычайно рады продолжить эту традицию и официально приветствовать Эдди в семье Amazon", - говорится в заявлении Дженнифер Салке, главы Amazon Studios.





Напомним, что одним из перспективных проектов Мерфи станет продолжение классической комедийной франшизы “Полицейский из Беверли-Хиллз". Четвертый фильм планируется представить зрителям в следующем году. В 2020 году актер был удостоен номинации на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы за исполнение главной роли в картине "Меня зовут Долемайт".



