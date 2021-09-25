Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
25 сентября 21, 10:11
Эдди Мерфи подписал масштабный контракт с Amazon
эдди мерфи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эдди Мерфи подписал масштабный контракт со студией Amazon, в рамках которого он обязался сняться в трех фильмах, а также принять участие в разработке иных оригинальных проектов. Сумма сделки не уточняется.
Соглашение стало вполне логичным развитием сотрудничества популярного актера со студией, так как комедия "Поездка в Америку 2", в которой он исполнил ключевую роль, оказалась одним из главных хитов стриминга Amazon за год.

"Эдди - легенда как перед камерой, так и по другую ее сторону. Обладая неоспоримым комедийным и драматическим талантом, он последовательно представляет интересные, оригинальные истории и персонажей зрителям по всему миру. Мы чрезвычайно рады продолжить эту традицию и официально приветствовать Эдди в семье Amazon", - говорится в заявлении Дженнифер Салке, главы Amazon Studios.

Напомним, что одним из перспективных проектов Мерфи станет продолжение классической комедийной франшизы “Полицейский из Беверли-Хиллз". Четвертый фильм планируется представить зрителям в следующем году. В 2020 году актер был удостоен номинации на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы за исполнение главной роли в картине "Меня зовут Долемайт".

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Amazon объявила дату выхода боевика "Война будущего"
Amazon будет транслировать спектакли с Камбербэтчем
Стивен Спилберг подписал долгосрочный контракт с Netlfix
В "Пацанах" появятся новые суперы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на "Оскаре"
Лента новостей