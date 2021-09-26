Питт и Клуни выступят продюсерами и сыграют в триллере

Как сообщает The Hollywood Reporter, в новой картине главными героями станут два адвоката, которым заказали одно и то же дело. Брэд Питт и Джордж Клуни также выступят продюсерами. Подробности сюжета пока не раскрыты.





Сейчас за фильм ведут борьбу несколько киностудий: Universal, Warner Bros., MGM, Netflix, Apple, Amazon, Lionsgate и др.





Раньше Брэд Питт и Джордж Клуни играли главные роли в «Трилогии Оушенов» Стивена Содеберга, а также в комедии «После прочтения сжечь» братьев Коэн.



