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26 сентября 21, 12:19
Питт и Клуни выступят продюсерами и сыграют в триллере
Брэд Питт и Джордж Клуни
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Голливудские звезды Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в триллере режиссера Джона Уоттса, известного своей трилогией «Человек-паук».
Как сообщает The Hollywood Reporter, в новой картине главными героями станут два адвоката, которым заказали одно и то же дело. Брэд Питт и Джордж Клуни также выступят продюсерами. Подробности сюжета пока не раскрыты.

Сейчас за фильм ведут борьбу несколько киностудий: Universal, Warner Bros., MGM, Netflix, Apple, Amazon, Lionsgate и др.

Раньше Брэд Питт и Джордж Клуни играли главные роли в «Трилогии Оушенов» Стивена Содеберга, а также в комедии «После прочтения сжечь» братьев Коэн.

Источник: https://newsyou.info/
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