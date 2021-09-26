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26 сентября 21, 12:25
Тизер второго сезона "Бриджертонов"
Бриджертоны
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"Бриджертоны" возвращаются: Netflix заинтриговала поклонников сериала тизером, который анонсирует второй сезон.
Новые серии выйдут предположительно весной 2022 года. В минутном трейлере мы видим экспрессивную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном, вокруг которого сосредоточится сюжет нового сезона, и новой героиней Кэтрин Шеффилд – своенравной и независимой девушкой, которая недавно переехала в Лондон. Судя по накалу страстей, ненависть между героями вскоре перерастет в страсть.

Напомним, что первый сезон "Бриджертонов" основан на романе Джулии Куинн «Герцог и я», так что вполне вероятно, что второй будет вдохновлен книгой «Виконт, который меня любил». В нем рассказывается о том, как Энтони Бриджертон ищет жену во время светского сезона 1814 года. Как и в случае с его сестрой Дафной, его путь к алтарю будет запутан.

Что же касается актеров, то во втором сезоне нас ждут новые лица: так, Кэтрин Шеффилд сыграет Симона Эшли, молодая британская актриса, которую мы помним по роли в другом популярном проекте – сериале "Половое воспитание".

Также нас ждет встреча с уже знакомыми актерами – учитывая название сериала, все Бриджертоны, вероятно, появятся в следующем сезоне. И, хотя внимание переместится на Энтони, возможно, что мы все еще услышим новости о жизни герцога и герцогини Гастингс. 


Источник: https://vogue.ua/
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