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27 сентября 21, 12:13
Netflix покажет документальный фильм о Канье Уэсте
Канье Уэст
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В Сети уже появился первый тизер к новому документальному фильму.
Стриминговый сервис Netflix похоже решил активно заняться съемками документальных картин. Вначале они презентовали трейлер к документалке о жизни Бритни Спирс, а теперь решили снять фильм о творчестве и карьерном пути рэпера Канье Уэста.

В первом тизере документального фильма под названием “Jeen-Yush” показаны кадры из архивного видео, снятого в 2002 году. На них Канье Уэст вместе с Mos Def зачитывают на камеру текст песни “Two Words”, который был немного видоизменен в финальной версии. Этот трек вошел в альбом рэпера “The College Dropout”.

Над документальной картиной работал дуэт режиссеров Кларенс “Куди” Симмонс и Чике Оза. Как сообщает издание Variety, фильм расскажет о 20-летней периоде становления Канье Уэста и показывает закулисные кадры того, как рэпер прокладывает свой путь от певца к успешному бизнесмену, а также упоминает о неудачном опыте президентской кампании рэпера. Этот режиссерский дуэт уже работал с рэпером ранее — они трудились над его музыкальными клипами 2004 года “Jesus Walks (Version 3)” и “Through the Wire.”

Кстати, в название фильма входит слово “Jeen”, что в происходит от слова genius (“гений”).

Компания Netflix сообщает, что полнометражный документальный фильм выйдет уже в 2022 году на стриминговом сервисе.

Напомним, что в конце августа Канье Уэст презентовал свой альбом “Donda”, который так долго ожидали фанаты рэпера, и который побил все рекорды: он занял первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах за 24 часа. По данным Apple, в первый полный день выпуска альбома «Donda» транслировалась более 60 миллионов раз в США.


Источник: https://marieclaire.ua/
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