Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.16
USD
26.62
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
27 сентября 21, 12:16
Кевин Харт сыграет в фильме об ограблении
Кевин Харт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Комик Кевин Харт подписался на главную роль в фильме-ограблении "Lift", который поставит для Netflix режиссер восьмого "Форсажа" и "Ограбления по-итальянски" Ф. Гэри Грэй.
Сценарий сочинил Дэн Кунка ("12 раундов"). Продюсируют кино Саймон Кинберг (франшиза "Люди Икс") и Мэтт Ривз (франшиза "Планета обезьян").

Харт изобразит крутого вора, которого бывшая подружка и ФБР убеждают провернуть невозможное ограбление. Герою и его интернациональной команде грабителей предстоит украсть золотые слитки на сумму $100 миллионов прямо в полете — на пассажирском рейсе Boeing 777 Лондон–Цюрих.

Проект станет частью сделки компании Харта HartBeat Productions с Netflix. Ранее компания и стример запустили в производство комедию "Мое время" (Me Time) с Марком Уолбергом и Реджиной Кинг в главных ролях.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Эдди Мерфи сыграет c Джоной Хиллом в новой комедии
Джоди Комер сыграет первую жену Наполеона
Николас Кейдж сыграет сразу в двух вестернах
Фильм "Вечные" назван самым ожидаемым кинопроектом осени
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Netflix покажет документальный фильм о Канье Уэсте
Лента новостей