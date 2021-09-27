Кевин Харт сыграет в фильме об ограблении

Сценарий сочинил Дэн Кунка ("12 раундов"). Продюсируют кино Саймон Кинберг (франшиза "Люди Икс") и Мэтт Ривз (франшиза "Планета обезьян").





Харт изобразит крутого вора, которого бывшая подружка и ФБР убеждают провернуть невозможное ограбление. Герою и его интернациональной команде грабителей предстоит украсть золотые слитки на сумму $100 миллионов прямо в полете — на пассажирском рейсе Boeing 777 Лондон–Цюрих.





Проект станет частью сделки компании Харта HartBeat Productions с Netflix. Ранее компания и стример запустили в производство комедию "Мое время" (Me Time) с Марком Уолбергом и Реджиной Кинг в главных ролях.



