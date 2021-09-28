Ким Кэтролл снимется в комедии с Робертом Де Ниро

Обладательница премии "Золотой глобус" за роль второго плана в сериале "Секс в большом городе" Ким Кэтролл сыграет одну из главных ролей в предстоящей комедии студии Lionsgate "Все о моем отце", вдохновленной жизнью стэндап-комика Себастьяна Манискалко и его отношениями с отцом. Об этом сообщает издание Deadline.





В фильме герой Манискалко рассказывает своему отцу, старомодному итальянскому иммигранту Сальво (Роберт Де Ниро), что он собирается сделать предложение своей американской девушке. Сальво настаивает на том, чтобы провести выходные с родителями невесты. Несмотря на столкновение культур и отсутствие точек соприкосновения у двух семей, к концу выходных они станут настоящей "la famiglia".





Лесли Бибб ("Ты водишь!") сыграет Элли, невесту персонажа Манискалко. Кэтролл досталась роль матери Элли, влиятельного сенатора США по имени Тиггра. Де Ниро и Манискалко уже встречались на одной съемочной площадке - в фильме "Ирландец".





Съемками комедии, сценарий к которой подготовили Манискалко и Остин Эрл, руководит Лора Теруссо ("Шаг за шагом").





Кэтролл недавно снялась в сериалах "Расскажи мне сказку" и "Неприлично богатые".



