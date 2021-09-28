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28 сентября 21, 11:33
Netflix продлил сериал "Секс/жизнь" на второй сезон
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Netflix продлил мелодраму "Секс/жизнь" на второй сезон.
Также стриминг объявил, что первый сезон "драмы о страсти" посмотрели в 67-ми миллионах домов за первые четыре недели с момента его выхода 25 мая 2021 года. Об этом сообщает издание Deadline.

67 миллионов - это третья по величине аудитория для оригинального сериала Netflix, уступающая только первым сезонам сериалов "Бриджертоны" и "Ведьмак". Однако стоит учесть, что количество подписчиков стриминга постоянно растет, что увеличивает число потенциальных зрителей, которые смотрят шоу, которые вышли позже.

Сериал вдохновлен книгой Биби Истон "44 главы о 4 мужчинах". "Секс/жизнь" - это история любовного треугольника между женщиной, ее мужем и ее прошлым, которая заставляет по-новому взглянуть на то, чего по-настоящему хочет женщина. Во втором сезоне сериала вернутся исполнители главных ролей - Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос и Маргарет Одетт. Производство снова будет проходить в Торонто.

""Секс/жизнь" - это сбывшаяся мечта, - сказала создатель сериала и его шоураннер Стэйси Ракейсер. - Создавать шоу о сильной женской сексуальности, которое очаровало так много миллионов зрителей, не только невероятно весело, но и невероятно приятно. Я взволнована и благодарна за возможность рассказать продолжение этой истории".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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