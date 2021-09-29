The CW разрабатывает перезапуск сериала "Вавилон 5"

Как сообщает издание Deadline, сериал "разрабатывается с нуля" с участием создателя отмеченного премией "Эмми" оригинального шоу Дж. Майкла Стражински. Производством займется Warner Bros. Television.





В новой версии по сценарию, подготовленному Стражински, в центре внимания находится Джон Шеридан (в оригинальном шоу сыгранный Брюсом Бокслейтнером), офицер Вооруженных сил Земли с таинственным прошлым, который назначен на "Вавилон 5", космическую станцию длиной пять миль в нейтральном пространстве. Станция представляет собой порт, куда заглядывают путешественники, контрабандисты, корпоративные исследователи и инопланетные дипломаты во времена зыбкого мира и постоянной угрозы войны. Прибытие Шеридана совпадает с конфликтом, случайно инициированным земной компанией с цивилизацией, опередившей нас на миллион лет, что ставит Шеридана и остальных членов экипажа "Вавилон 5" на линию огня как последнюю надежду человечества на выживание.





Созданный Стражински оригинальный "Вавилон 5" дебютировал в 1993 году и описывал 2257-2262 годы. Каждый год соответствует отдельному сезону. "Вавилон 5" стал первым сериалом, который представил зрителям концепцию пятилетней сюжетной арки с определенным началом, серединой и концом. Стражинский является лауреатом различных премий за свою работу над сериалом. После выхода оригинального шоу он продолжил расширять вселенную "Вавилона 5". В итоге франшиза включает в себя семь полнометражных фильмов, серии романов, рассказов и комиксов.



