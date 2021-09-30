Названы кандидаты на роль нового Джеймса Бонда

7. Дэниэл Калуя

Звезда фильмов «Мы» и «Прочь» в последние годы закрепился в первом эшелоне актеров Голливуда. В киновселенной Marvel 32-летний актер уже появился, снявшись в «Черной пантере», а теперь самое время пополнить новую франшизу, уверено издание Metro.





6. Дев Патель

Один из лучших британских актеров последних лет достиг многого к 31 году, но в экшенах так и не снялся. Отличной пробой пера и своеобразным кастингом на роль Джеймса Бонда для Пателя может стать боевик «Человек-обезьяна», съемки которого начнутся в следующем году.





5. Джеймс Нортон

Съемки в успешном (за границей) сериале «МакМафия» в 2018 году поднимали Нортона на вершину списка букмекерских котировок на роль Бонда. Однако теперь 36-летний актер опустился чуть ниже — сказывается отсутствие ролей в громких блокбастерах за последние несколько лет.





4. Том Харди

Еще один актер, который долгое время значился главным кандидатом на роль агента 007, сейчас, скорее всего, от нее откажется. 44-летняя звезда Голливуда слишком востребован что в сериалах, что в большом кино, потому на многолетнюю «кабалу» в эффектном смокинге он вряд ли подпишется.





3. Идрис Эльба

После откровенно неудачной экранизации «Темной башни» Эльба начал бережнее подходить к выбору ролей. У него за плечами хватает как детективных работ («Лютер»), так и масштабных, зрелищных боевиков, а значит, к роли Бонда он готов на 100 процентов.





2. Роберт Паттинсон

«Гарри Поттер», «Бэтмен», «Сумерки», фильмы Нолана — к 35 годам Паттинсон успел засветиться в большинстве важных франшиз последних лет, почему бы теперь не захватить еще одну? Помехой станет разве что его занятость в «Бэтмене», ведь Warner Bros. явно рассчитывают не на один фильм с его участием.





1. Генри Кавилл

Самый вероятный кандидат на роль Джеймса Бонда — он же и самый спорный. В пользу экранного Ведьмака говорят его выдающиеся физические данные, опыт в шпионских фильмах и желание создателей агента 007 видеть именно его на этом месте перед тем, как его занял Крэйг. Вместе с тем помешать могут амбиции. Сам Кавилл неоднократно заявлял, что бредит этой ролью — не исключено, что перегорит.



