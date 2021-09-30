Ридли Скотт уточнил статус сиквела "Гладиатора"

Создатель картины Ридли Скотт заявил, что сценарий к сиквелу уже находится в процессе написания, а сам проект постепенно превращается в приоритетный в его списке.





"У меня уже есть следующий "Гладиатор", который пишут прямо сейчас, - сказал 83-летний режиссер, номинированный на "Оскар", в интервью изданию Empire. - Так что, когда я закончу с Наполеоном ("Саквояж", прим. "Новости Кино"), "Гладиатор 2" будет готов, чтобы им можно было заняться".





Напомним, что о намерении снять продолжение знаменитой драмы с участием Рассела Кроу, было впервые объявлено в ноябре 2018 года. По словам продюсеров предстоящего фильма Лори МакДональд и Уолтера Ф. Паркса, действие в сиквеле развернется через 25 лет после событий, показанных в "Гладиаторе". В центре сюжета окажется Люциус, сын Луциллы (Конни Нильсен) и племянник властолюбивого и жестокого римского императора Коммода (Хоакин Феникс). В оригинальной картине Максимус (Кроу) спас обоих от тирании их родственника, прежде чем погибнуть от ран, полученных им в поединке на арене Колизея. Над сценарием к продолжению работает Питер Крэйг.





В 2021 году у Скотта выйдет два фильма: "Последняя дуэль" и "Дом Gucci" с участием известных актеров.



