Disney и Скарлетт Йоханссон уладили все противоречия

Об этом объявила сама актриса. "Я рада, что мы оставили позади все наши разногласия с Disney. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы, и мне нравились мои творческие отношения со всей командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы”, - говорится в заявлении Йоханссон.





В свою очередь официальные представители второй стороны конфликта также объявили, что удовлетворены разрешением кризисной ситуации. "Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно "Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая экранизацию Башни Ужаса”, прокомментировал Алан Бергман, председатель совета директоров Disney Studios Content.





Как это почти всегда бывает в подобных случаях, ни одна из сторон не дала никаких разъяснений о том, какие средства были задействованы для урегулирования. Однако, источники утверждают, что сумма сделки составит более 40 миллионов долларов. Но речь не идет о единовременном платеже, а о более сложной схеме компенсации.



