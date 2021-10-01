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1 октября 21, 11:16
Disney и Скарлетт Йоханссон уладили все противоречия
скарлетт йоханссон
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Компания Disney и звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон уладили все противоречия.
Об этом объявила сама актриса. "Я рада, что мы оставили позади все наши разногласия с Disney. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе за эти годы, и мне нравились мои творческие отношения со всей командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы”, - говорится в заявлении Йоханссон.

В свою очередь официальные представители второй стороны конфликта также объявили, что удовлетворены разрешением кризисной ситуации. "Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно "Черной вдовы". Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая экранизацию Башни Ужаса”, прокомментировал Алан Бергман, председатель совета директоров Disney Studios Content.

Как это почти всегда бывает в подобных случаях, ни одна из сторон не дала никаких разъяснений о том, какие средства были задействованы для урегулирования. Однако, источники утверждают, что сумма сделки составит более 40 миллионов долларов. Но речь не идет о единовременном платеже, а о более сложной схеме компенсации.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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