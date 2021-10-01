Роуэн Аткинсон сыграет с Тимоти Шаламе в "Вонке"

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





Создатель дилогии о приключениях медвежонка Паддингтона Пол Кинг назначен режиссером фильма, съемки которого начинаются на этой неделе в Лондоне. Помимо Хокинс Кинг привлек в свой новый фильм немало актеров, снимавшихся у него в обеих картинах о Паддингтоне, среди которых Том Дэвис, Саймон Фарнэби и Кобна Холдбрук-Смит. Также в актерском составе на момент написания заметки числятся Мэтью Бэйнтон, Джим Картер, Кигэн-Майкл Ки и Рич Фулчер. Главную роль - Вилли Вонки - исполнит звезда "Дюны" Тимоти Шаламе.





Студия Warner Bros., занимающаяся производством, описала эту историю как исследование "ярких, мифических зачатков молодого изобретателя с богатым воображением, прежде чем он станет знаменитым и невероятно дерзким Моцартом шоколада". Действие сюжета происходит до событий книги Роальда Даля.





В творческой команде "Вонки" также собраны кинематографисты, работавшие в "Приключениях Паддингтона": продюсер Дэвид Хейман, сценарист Саймон Фарнэби, редактор Марк Эверсон, лауреат "Оскара" дизайнер по костюмам Линди Хемминг. Оператором назначен соискатель премии "Оскар" Шеймас МакГарви ("Анна Каренина"), а художником-постановщиком - Нэйтан Краули ("Дюнкерк"). Фронтмен поп-группы The Divine Comedy североирландский певец и автор песен Нил Хэннон напишет оригинальные песни для фильма.



