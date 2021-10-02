Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
2 октября 21, 10:37
"Веном 2" продемонстрировал мощный старт
Веном 2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Основанный на комиксах Marvel фильм "Веном 2" продемонстрировал внушительный старт в домашнем прокате.
Ночные показы обеспечили картине 11,6 миллиона долларов, и это оказался второй результат времен пандемии коронавируса COVID-19.

Рекордсменом остался другой фильм по мотивам комиксов - "Черная Вдова", собравший в свое время 13,2 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занимает "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с 8,8 миллионами долларов.

Стоит отметить, что рейтинг сиквела в системе Rotten Tomatoes оказался значительно выше, чем у оригинальной ленты - 61 процент на момент написания данной заметки против 30 процентов "свежести".

Эксперты полагают, что к завершению премьерных выходных "Веном 2" может заработать в Северной Америке не менее 60 миллионов долларов - достижение далекое от рекордов, но все же вполне впечатляющее с учетом всех обстоятельств. У самой студии Sony Pictures, представляющей экранизацию в прокате, прогнозы более консервативные.

Напомним, что титульную роль в продолжении вновь исполнил Том Харди. Режиссером выступил популярный актер, сценарист и продюсер Энди Серкис.

Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
"Черной Вдове" прогнозируют масштабный старт
"Отряд самоубийц 2" стартовал хуже всех прогнозов
"Шан-Чи и легенда десяти колец" отлично стартовал
Премьеру «Венома 2» снова перенесли
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
IMDb TV разрабатывает новую версию "Жестоких игр"
Лента новостей