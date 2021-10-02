"Веном 2" продемонстрировал мощный старт

Ночные показы обеспечили картине 11,6 миллиона долларов, и это оказался второй результат времен пандемии коронавируса COVID-19.





Рекордсменом остался другой фильм по мотивам комиксов - "Черная Вдова", собравший в свое время 13,2 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занимает "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с 8,8 миллионами долларов.





Стоит отметить, что рейтинг сиквела в системе Rotten Tomatoes оказался значительно выше, чем у оригинальной ленты - 61 процент на момент написания данной заметки против 30 процентов "свежести".





Эксперты полагают, что к завершению премьерных выходных "Веном 2" может заработать в Северной Америке не менее 60 миллионов долларов - достижение далекое от рекордов, но все же вполне впечатляющее с учетом всех обстоятельств. У самой студии Sony Pictures, представляющей экранизацию в прокате, прогнозы более консервативные.





Напомним, что титульную роль в продолжении вновь исполнил Том Харди. Режиссером выступил популярный актер, сценарист и продюсер Энди Серкис.



