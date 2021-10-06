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5 октября 21, 14:20
Дом Дракона: Вышел тизер приквела Игры престолов
Дом Дракона
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Съемки сериала о "начале конца дома Таргариенов" начались в апреле этого года, а премьера запланирована на 2021 год.
Телекомпания HBO опубликовала в YouTube первый тизер сериала Дом дракона, который является приквелом нашумевшей Игры престолов.
 
В основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и кровь, опубликованная в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг династии Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в Игре престолов. 
 
"Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы", – говорит закадровый голос, принадлежащий Мэтту Смиту, сыгравшему принца Деймона Таргариена.
 
В фильме также появится актриса Эмма Д'Арси. Она воплотит на экране Рейниру Таргариен – дочь короля Визериса (Пэдди Консидайн), овладевшую искусством езды на драконах.
 
Премьера Дома дракона запланирована на 2022 год. В первый сезон войдет десять эпизодов.
 
Напомним, сериал Игра престолов был снят на основе цикла романов Песнь льда и пламени Джорджа Р. Р. Мартина. Он обрел огромную популярность и стал одним из самых дорогих проектов на современном американском телевидении.
 
Восемь сезонов фэнтези-саги выходили на экраны с 2011 по 2019 год. Поклонники остались недовольны финалом сериала и требовали переснять его.


Источник: https://korrespondent.net/
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