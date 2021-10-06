Дом Дракона: Вышел тизер приквела Игры престолов

Телекомпания HBO опубликовала в YouTube первый тизер сериала Дом дракона, который является приквелом нашумевшей Игры престолов.

В основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и кровь, опубликованная в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг династии Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в Игре престолов.

"Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы", – говорит закадровый голос, принадлежащий Мэтту Смиту, сыгравшему принца Деймона Таргариена.

В фильме также появится актриса Эмма Д'Арси. Она воплотит на экране Рейниру Таргариен – дочь короля Визериса (Пэдди Консидайн), овладевшую искусством езды на драконах.

Премьера Дома дракона запланирована на 2022 год. В первый сезон войдет десять эпизодов.

Напомним, сериал Игра престолов был снят на основе цикла романов Песнь льда и пламени Джорджа Р. Р. Мартина. Он обрел огромную популярность и стал одним из самых дорогих проектов на современном американском телевидении.

Восемь сезонов фэнтези-саги выходили на экраны с 2011 по 2019 год. Поклонники остались недовольны финалом сериала и требовали переснять его.



