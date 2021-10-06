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5 октября 21, 14:37
М. Найт Шьямалан снимет мистический триллер
М. Найт Шьямалан
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М. Найт Шьямалан и его компания Blinding Edge Pictures займутся продюсированием картины "The Vanishings at Caddo Lake" ("Исчезновения на озере Каддо").
Селин Хелд и Логан Джордж, сотрудничавшие с Шьямаланом в сериале Apple TV+ "Прислуга", написали сценарий, основанный на оригинальной идее, и также выступят сорежиссерами фильма. В предстоящей картине главные роли исполнят звезда "Прислуги" Лорен Эмброуз, Дилан О`Брайэн ("Бегущий в лабиринте") и Элайза Сканлен ("Дьявол всегда здесь"). Среди других актеров Эрик Ланж, Сэм Хеннингс и Диана Хоппер. Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет предстоящего фильма описывается следующим образом: когда 8-летняя девочка таинственным образом исчезает на озере Каддо, череда прошлых смертей и исчезновений начинает связываться воедино, навсегда изменяя историю разрушенной семьи.

Шьямалан, Ашвин Раджан, Кара Дюрретт и Уилл Гринфилд займутся продюсированием мистического триллера, производство которого уже началось в Шривпорте, Лос-Анджелес.

Для Хелд и Джорджа это будет второй полнометражный фильм после драмы "Поверхность", премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. Дуэт объединится с Шьямаланом, который привлек их в качестве постановщиков двух эпизодов предстоящего третьего сезона "Прислуги" - одного из самых популярных проектов стриминга.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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