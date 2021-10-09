Тильда Суинтон сыграет в фильме о последней семье на Земле

Режиссёром фильма станет номинированный на «Оскар» режиссёр Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»).





Тильда Суинтон является обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Майкл Клейтон».





Грэм сыграл Аль Капоне в «Подпольной империи». Маккей наиболее известен по главной роли в фильме «1917».





Прокатом в США займётся студия Neon, ранее отвечавшая за «Паразитов».





Продюсерами фильма стали Сигне Бирге Соренсен и Джошуа Оппенхаймер.





Датский институт кино и немецкая компания Film- und Medienstiftung NRW окажут финансовую поддержку. Производство фильма начнётся в 2022 году.



