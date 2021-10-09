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8 октября 21, 09:55
Тильда Суинтон сыграет в фильме о последней семье на Земле
Режиссёром фильма станет номинированный на «Оскар» режиссёр Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»).
Тильда Суинтон является обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Майкл Клейтон».
Грэм сыграл Аль Капоне в «Подпольной империи». Маккей наиболее известен по главной роли в фильме «1917».
Прокатом в США займётся студия Neon, ранее отвечавшая за «Паразитов».
Продюсерами фильма стали Сигне Бирге Соренсен и Джошуа Оппенхаймер.
Датский институт кино и немецкая компания Film- und Medienstiftung NRW окажут финансовую поддержку. Производство фильма начнётся в 2022 году.
Источник: http://rusjev.net/