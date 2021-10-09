Вентворт Миллер вновь сыграет Капитана Холод

Миллер исполнял роль известного суперзлодея DC Капитана Холод в первом и втором сезонах "Легенд завтрашнего дня", а также появлялся в образе в сериалах вселенной "Стрелы" "Флэш" и "Бэтвумен".





Выходящий в эфир 27 октября 2021 года сотый эпизод сериала представит собой ретроспективную серию и напомнит о событиях прошлого с помощью новой участницы команды - Гидеон. Напомним, что Эми Луиза Пембертон, озвучивавшая на протяжении шести сезонов шоу искусственный интеллект Г.И.Д.Е.О.Н., в седьмом сезоне обретет человеческое тело и станет полноправным членом команды "Легенд". Звезда сериала Кейти Лотц назначена постановщиком юбилейного эпизода.





В "Легендах завтрашнего дня", основанных на комиксах и персонажах DC, главные роли исполняют Мэтт Райан, Тала Эш, Джесс Макаллан, Оливия Сванн, Адам Чекман, Шаян Собхян, Ник Зано, Доминик Пурселл и другие актеры. Премьера седьмого сезона сериала состоится 13 октября 2021 года.



