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8 октября 21, 10:21
Вентворт Миллер вновь сыграет Капитана Холод
Вентворт Миллер
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В сотом эпизоде популярного сериала канала The CW "Легенды завтрашнего дня" состоится возвращение Леонарда Снарта/Капитана Холод в исполнении Вентворта Миллера. Об этом сообщает издание Deadline.
Миллер исполнял роль известного суперзлодея DC Капитана Холод в первом и втором сезонах "Легенд завтрашнего дня", а также появлялся в образе в сериалах вселенной "Стрелы" "Флэш" и "Бэтвумен".

Выходящий в эфир 27 октября 2021 года сотый эпизод сериала представит собой ретроспективную серию и напомнит о событиях прошлого с помощью новой участницы команды - Гидеон. Напомним, что Эми Луиза Пембертон, озвучивавшая на протяжении шести сезонов шоу искусственный интеллект Г.И.Д.Е.О.Н., в седьмом сезоне обретет человеческое тело и станет полноправным членом команды "Легенд". Звезда сериала Кейти Лотц назначена постановщиком юбилейного эпизода.

В "Легендах завтрашнего дня", основанных на комиксах и персонажах DC, главные роли исполняют Мэтт Райан, Тала Эш, Джесс Макаллан, Оливия Сванн, Адам Чекман, Шаян Собхян, Ник Зано, Доминик Пурселл и другие актеры. Премьера седьмого сезона сериала состоится 13 октября 2021 года.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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