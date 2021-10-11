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10 октября 21, 13:27
Стартовали съемки фильма «Индиана Джонс 5»
Харрисон Форд
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Мадс Миккельсен уже на площадке на Сицилии.
Харрисон Форд приехал на Сицилию, чтобы принять участие в съемках нового фильма о бесстрашном и неугомонном баловне судьбе, профессоре палеонтологии Индиане Джонсе.

79-летний актер из «Звездных войн» восстановился после травмы плеча и спустя три месяца вернулся, облачившись в свою фирменную кожаную куртку, желтую рубашку и серые брюки. Но главное — взъерошенная седая шевелюра, именно она делает из актера готового к приключениям авантюриста.

Мадс Миккельсен также успел примерить образ своего персонажа. 55-летний актер контрастно выделялся на фоне Форда благодаря элегантному серому костюму, чистой белой рубашке и шляпе в тон, сообщает Daily Mail.

Уже известно, что в съемках будет задействовано около 800 человек. Поэтому группы актрис, одетых в красочные летние платья, и толпа актеров в военной форме никого не удивили. В отличие от винтажного бирюзового автомобиля, украшенного цветами. Для кого он, пока неизвестно. Также остается загадкой, куда подевался знаменитый хлыст профессора.

Источник: https://newsyou.info/
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