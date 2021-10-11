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10 октября 21, 13:29
Меган Фокс снимется в «Неудержимых 4»
Меган Фокс
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Американскую модель и актрису Меган Фокс пригласили сниматься во франшизу «Неудержимые».
Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав в сторис снимок в новом образе. Фото тут же разлетелось по Сети.

Какую именно роль сыграет Фокс, пока не известно, но из многочисленных утечек уже ясно, что это будет главная женская роль, а основным напарником актрисы станет Джейсон Стэйтем.

В блокбастере также снимутся Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Им составит компанию Кертис «50 Cent» Джексон и Тони Джа. Режиссерское кресло занял Скотт Во.

Источник: https://newsyou.info/
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