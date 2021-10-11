Меган Фокс снимется в «Неудержимых 4»

Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав в сторис снимок в новом образе. Фото тут же разлетелось по Сети.





Какую именно роль сыграет Фокс, пока не известно, но из многочисленных утечек уже ясно, что это будет главная женская роль, а основным напарником актрисы станет Джейсон Стэйтем.





В блокбастере также снимутся Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Им составит компанию Кертис «50 Cent» Джексон и Тони Джа. Режиссерское кресло занял Скотт Во.



