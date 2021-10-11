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11 октября 21, 10:33
Любовь и блогеры: Остапчук снимает свой первый фильм
Владимир Остапчук
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Украинский шоумен Владимир Остапчук начал съемки своего первого фильма под названием "Любовь и блогеры". Обещает много звезд и шуточек.
Вместе с ведущим созданием киноленты занимается продюсер Евгений Таллер. Выход молодежной комедии "Любовь и блогеры" запланирован на 2022 год.

В центре сюжета приключения столичных блогеров в украинской провинции. Главный конфликт фильма - противостояние разных поколений.

В главных ролях популярные украинские блогеры Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Настя Елисеева, Анна Тринчер, Виктория Марэ, Роман Свечкоренко, Александр Волошин, Богдан Осадчук и Евгений Белозеров.

Также в фильме сыграют актеры Вадим Новицкий, Ольга Сумская, Иван Кухарчук, Инна Приходько, Назар Заднепровский и Екатерина Кистень.

Съемки будут проходить в Киеве и Киевской области до конца октября.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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