Любовь и блогеры: Остапчук снимает свой первый фильм

Вместе с ведущим созданием киноленты занимается продюсер Евгений Таллер. Выход молодежной комедии "Любовь и блогеры" запланирован на 2022 год.





В центре сюжета приключения столичных блогеров в украинской провинции. Главный конфликт фильма - противостояние разных поколений.





В главных ролях популярные украинские блогеры Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Настя Елисеева, Анна Тринчер, Виктория Марэ, Роман Свечкоренко, Александр Волошин, Богдан Осадчук и Евгений Белозеров.





Также в фильме сыграют актеры Вадим Новицкий, Ольга Сумская, Иван Кухарчук, Инна Приходько, Назар Заднепровский и Екатерина Кистень.





Съемки будут проходить в Киеве и Киевской области до конца октября.



