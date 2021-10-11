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11 октября 21, 10:35
Джейк Джилленхол снимется в новом фильме "Пророк"
Его поставит режиссер Сэм Харгрейв ("Мстители: Завершение").
Картина основана на комиксе от создателя "Дэдпула" Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы и расскажет о Джоне Пророке — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны.
Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм ("Легенды завтрашнего дня").
Дата премьеры не называется.
Источник: https://kinoafisha.ua/