Джейк Джилленхол снимется в новом фильме "Пророк"

Его поставит режиссер Сэм Харгрейв ("Мстители: Завершение").





Картина основана на комиксе от создателя "Дэдпула" Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы и расскажет о Джоне Пророке — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны.





Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм ("Легенды завтрашнего дня").





Дата премьеры не называется.



