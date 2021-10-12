8 захватывающих сериалов для просмотра осенью

Ходячие мертвецы





Сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как «зомби»-эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Шериф Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя героев почувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти свою семью и открывает для себя, что всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле.





Американские боги





Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет, — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая. По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет ещё больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.





Гриффины





Жизнь самой токсичной мультсемейки Америки. Еще больше хулиганских шуток Питера Гриффина и его семейства, поп-культурные отсылки и абсурдные ситуации в продолжении культового сериала.





Лига справедливости Зака Снайдера





Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.





Черный список





На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он решает сдаться…





Ривердэйл





Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.





Это мы





18 миллионов ныне живущих в мире людей одновременно отмечают собственный день рождения. Но одинаковая праздничная дата — не единственное обстоятельство, объединяющее их при всей своей непохожести…





Незабытый





На стройке был найден скелет мужчины. Следователи начинают изучать останки, пытаясь выяснить, откуда в земле взялся труп. Главные герои приходят к выводу, что это была насильственная смерть. Персонажи вынуждены обратиться к событиям далекого прошлого, чтобы понять, кто именно должен нести ответственность за произошедшее. Кажется, что преступление произошло уже довольно давно, однако убийца, скорее всего, до сих пор жив. Профессиональные сыщики вынуждены обратиться за помощью к экспертам в различных сферах, чтобы иметь хоть какие-то шансы на то, чтобы получить ответы на волнующие вопросы.



