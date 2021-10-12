Энтони Хопкинс сыграет с Хью Джекманом в драме

К нему присоединился легендарный британский актер Энтони Хопкинс. Сам постановщик подтвердил эту информацию, не уточнив какая именно роль досталась мэтру.





Напомним, что ранее стало известно, что в картине будут также сниматься Хью Джекман, Лора Дерн и Ванесса Кирби. Съемки стартовали в Лондоне в начале этого месяца, также они будут проходить в Нью-Йорке и во Франции.





В центре сюжета окажется герой по имени Питер, непростые отношения которого с новой возлюбленной Эммой и ее ребенком осложняются еще больше, когда на горизонте появляется его бывшая жена Кейт вместе с их общим сыном-подростком Николасом.





Молодой человек, как это иногда случается в его возрасте, зол на мир, прогуливает месяцами школу. Питер пытается стать лучшим отцом, чем он был ранее, стремясь помочь сыну преодолеть трудности. Но ухудшающееся состояния Николаса толкает семью на опасный путь.





Ранее Флориан Зеллер снял фильм "Отец", в котором также снимался Хопкинс, получивший за исполнение роли премию Американской Киноакадемии.



