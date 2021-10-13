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13 октября 21, 11:52
Премьера трейлера новой версии комедии "Один дома"
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Студия 20th Century Studios представила первый трейлер новой версии знаменитой новогодней комедии "Один дома".
Сюжет ремейка остался неизменным. Многодетная семья отправляется в отпуск и забывает главного героя дома. Некие злоумышленники стремятся проникнуть в жилище, чтобы украсть хранящуюся там реликвию, но получают достойный отпор.

Главную роль исполнил Арчи Йейтс. знакомый любителям кино по фильму "Кролик Джоджо". В проекте, который планируется представить зрителям с помощью стриминга Disney+ в ноябре 2021 года, также задействованы Элли Кемпер, Роб Делани, Арчи Йейтс, Тимоти Саймонс, Кенан Томпсон и другие артисты.

Комедия "Один дома" была выпущена в прокат в 1990 году и очень быстро стала символом рождественских и новогодних праздников. Главную роль исполнил Маколей Калкин, в картине также снимались Кэтрин О`Хара, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Робертс Блоссом и другие актеры.

Фильм оказался очень успешен в мировом прокате и заслужил статус культового. При бюджете всего в 18 миллионов долларов она собрала в мировом прокате 476 миллионов долларов.


Источник: https://www.kinonews.ru/
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