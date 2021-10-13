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13 октября 21, 11:56
Эмма Коррин расследует убийство в сериале FX
Эмма Коррин
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Звезда "Короны" Эмма Коррин определилась со своей следующей ролью на телевидении.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, соискательница премии "Эмми" за роль принцессы Дианы в исторической драме Netflix возглавит новый проект, который подготовили для канала FX создатели "ОА" Брит Марлинг и Зал Батманглидж. В сериале с ограниченным количеством эпизодов "Retreat" Коррин сыграет детектива-любителя по имени Дарби Харт, которая пытается раскрыть убийство в уединенной обители.

В сериале, заказанном к производству в августе текущего года, Дарби Харт и еще одиннадцать человек принимают приглашение миллиардера-затворника навестить его в его ослепительном, скрытом от посторонних глаз особняке. Когда одного из гостей находят мертвым, Дарби делает все возможное, чтобы доказать, что это было убийство. Ей придется найти аргументы и выступить против большинства, пока убийца не забрал еще одну жизнь.

Марлинг и Батманглидж являются соавторами сценария, исполнительными продюсерами и сорежиссерами. Марлинг также сыграет ключевую роль в сериале, производством которого займется FX Productions. Андреа Сперлинг ("Очевидное") выступит исполнительным продюсером.

Коррин на момент написания заметки снимается в экранизации романа "Любовник леди Чаттерлей" для Netflix.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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