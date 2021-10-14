Дженсен Эклс снимется в вестерне с Алеком Болдуином

Как сообщает издание Deadline, в фильме режиссера и сценариста Джоэла Соусы также задействованы Трэвис Фиммел ("Воспитанные волками"), Брэйди Нун ("Дневник слабака") и Фрэнсис Фишер ("Титаник"). Фильм основан на рассказе Соусы и Болдуина.





История повествует о печально известном преступнике Харланде Расте (Болдуин), за голову которого, сколько он себя помнил, всегда была назначена награда. Когда его 13-летнего внука Лукаса (Нун) приговаривают к повешению за непреднамеренное убийство, Раст отправляется в Канзас, чтобы вызволить его из тюрьмы. Беглецы должны исхитриться и уйти от легендарного маршала США Вуда Хелма (Эклс) и охотника за головами Фентона "Проповедника" Лэнга (Фиммел), которые преследуют их по горячим следам. Скрываясь от погони и пытаясь выжить на безжалостной американской границе, Раст и Лукас, которые никогда не были близки, начинают устанавливать тесную семейную связь.



