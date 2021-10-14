Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии для взрослых

Сюжетные подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что действие развернется в городе Монток, штат Нью-Йорк. Инсайдеры утверждают, что проект напомнит комедию "Очень плохая училка" с Кэмерон Диаз.





Собственно, сценарист "Очень плохой училки" Джин Ступницки выступит режиссером. Права на комедию приобрела студия Sony. Остальной актерский состав и сроки производства пока неизвестны.



