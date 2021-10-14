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14 октября 21, 12:07
Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии для взрослых
Дженнифер Лоуренс
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Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в комедии для взрослых под названием "No Hard Feelings" ("Без обид").
Сюжетные подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что действие развернется в городе Монток, штат Нью-Йорк. Инсайдеры утверждают, что проект напомнит комедию "Очень плохая училка" с Кэмерон Диаз.

Собственно, сценарист "Очень плохой училки" Джин Ступницки выступит режиссером. Права на комедию приобрела студия Sony. Остальной актерский состав и сроки производства пока неизвестны.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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