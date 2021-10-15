Томми Ли Джонс заменит Харрисона Форда

Джейми Фокс по-прежнему остаётся в главной роли, а вот его напарником вместо Харрисона Форда станет Томми Ли Джонс.





Сюжет фильма основан на реальной истории, описанной в статье издания The New Yorker.





Обанкротившийся владелец похоронного бюро решает подать в суд на конкурента после того, как одна из сделок пошла не по плану.





Для ведения дела бизнесмен нанимает экстравагантного адвоката.





Режиссёром «Погребения» выступит Маргарет Беттс, снявшая «Послушницу». Когда состоится премьера фильма, пока не сообщается.



