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15 октября 21, 14:03
Рэйчел Уайз получила главную роль в триллере
Рэйчел Уайз
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Рэйчел Уайз ("Черная Вдова") получила главную роль в фильме по мотивам нашумевшего романа в жанре саспенса писателя Марка МакШейна "Сеанс дождливым вечером" студии Legendary.
По сведениям издания Deadline, режиссером назначен Томас Альфредсон ("Шпион, выйди вон!"). Альфредсон присоединяется к проекту, заменив Гарри Брэдбира, который после успеха приключенческого фильма "Энола Холмс" готовится снять сиквел. Брэдбир, однако, останется исполнительным продюсером. Он и лауреат премии BAFTA Джек Торн написали рассказ, который лег в основу сценария, подготовленного Торном. Они оба работают над дилогией об Эноле Холмс.

История, основанная на одноименном романе 1961 года, рассказывает о доморощенном медиуме-экстрасенсе, которая убеждает своего мужа похитить ребенка, чтобы она могла помочь полиции раскрыть преступление и прославиться своими способностями. Однако когда ее истинные намерения обнаруживаются, ее муж понимает, что план грозит погибелью им обоим. По роману в 1964 году была снята криминальная драма "Сеанс дождливым вечером" с Ричардом Аттенборо и Ким Стэнли в главных ролях. Стэнли была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, и оба получили номинации на премию BAFTA.

Лауреатка премии "Оскар" Уайз ("Преданный садовник") недавно появилась в "Черной Вдове", а на момент написания заметки снимается и продюсирует сериал Amazon - переосмысленную версию триллера Дэвида Кроненберга 1988 года "Связанные насмерть".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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