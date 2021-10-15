Рэйчел Уайз получила главную роль в триллере

По сведениям издания Deadline, режиссером назначен Томас Альфредсон ("Шпион, выйди вон!"). Альфредсон присоединяется к проекту, заменив Гарри Брэдбира, который после успеха приключенческого фильма "Энола Холмс" готовится снять сиквел. Брэдбир, однако, останется исполнительным продюсером. Он и лауреат премии BAFTA Джек Торн написали рассказ, который лег в основу сценария, подготовленного Торном. Они оба работают над дилогией об Эноле Холмс.





История, основанная на одноименном романе 1961 года, рассказывает о доморощенном медиуме-экстрасенсе, которая убеждает своего мужа похитить ребенка, чтобы она могла помочь полиции раскрыть преступление и прославиться своими способностями. Однако когда ее истинные намерения обнаруживаются, ее муж понимает, что план грозит погибелью им обоим. По роману в 1964 году была снята криминальная драма "Сеанс дождливым вечером" с Ричардом Аттенборо и Ким Стэнли в главных ролях. Стэнли была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, и оба получили номинации на премию BAFTA.





Лауреатка премии "Оскар" Уайз ("Преданный садовник") недавно появилась в "Черной Вдове", а на момент написания заметки снимается и продюсирует сериал Amazon - переосмысленную версию триллера Дэвида Кроненберга 1988 года "Связанные насмерть".



