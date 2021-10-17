Премьера тизера фильма "Черный Адам"

Ролик представил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон.





"Дамы и господа...Наслаждайтесь эксклюзивным первым фрагментом. Он безжалостен. Его невозможно остановить. Он является причиной того, что иерархия власти во вселенной DC вот-вот изменится. Он Черный Адам. Человек в черном грядет", - написал сам актер на своей странице в Twitter.





Ранее Джонсон утверждал, что отдельные эпизоды снимались с повышенной частотой кадров, доходившей до 960 кадров в секунду. Что позволит продемонстрировать впечатляющие способности персонажа с невиданной ранее детализацией. Что касается самого Черного Адама, то актер описывал его следующим образом: "Если вы знаете мифологию Черного Адама из комиксов, то вы знаете, что его ярость исходит от боли. Его боль вызвана потерей жены и детей. Теперь он самая неудержимая сила во Вселенной DC". Экранизация будет представлена зрителям летом 2022 года.



