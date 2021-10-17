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17 октября 21, 11:53
Премьера тизера фильма "Черный Адам"
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Издание "Новости кино" предлагает своим читателям познакомиться с тизером экранизации комиксов DC "Черный Адам", дебют которого состоялся во время фанатского мероприятия DC Fandome.
Ролик представил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон.

"Дамы и господа...Наслаждайтесь эксклюзивным первым фрагментом. Он безжалостен. Его невозможно остановить. Он является причиной того, что иерархия власти во вселенной DC вот-вот изменится. Он Черный Адам. Человек в черном грядет", - написал сам актер на своей странице в Twitter.

Ранее Джонсон утверждал, что отдельные эпизоды снимались с повышенной частотой кадров, доходившей до 960 кадров в секунду. Что позволит продемонстрировать впечатляющие способности персонажа с невиданной ранее детализацией. Что касается самого Черного Адама, то актер описывал его следующим образом: "Если вы знаете мифологию Черного Адама из комиксов, то вы знаете, что его ярость исходит от боли. Его боль вызвана потерей жены и детей. Теперь он самая неудержимая сила во Вселенной DC". Экранизация будет представлена зрителям летом 2022 года.


Источник: https://www.kinonews.ru/
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