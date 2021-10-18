Тизер сиквела фильма "Шазам!" с Закари Ливаем

Сиквелом, получившим подзаголовок "Ярость богов", занимается вся основная команда оригинальной ленты: режиссер Дэвид Ф. Сандберг, сценаристы Генри Гайден и Крис Морган, а также продюсер Питер Сафран.





К главной роли вернется Закари Ливай. Также в картине Люси Лью ("Убить Билла") и Хелен Миррен ("Королева") - им достались роли злодеек. Также в ленте снималась Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история").





О сюжете пока ничего не известно. Сиквел продолжит историю подростка Билли Бэтсона, который произносит волшебное слово и получает пачку суперспособностей.





Премьера фильма "Шазам 2: Ярость богов" состоится 2 июня 2023 года.



