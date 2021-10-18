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18 октября 21, 17:35
Тизер сиквела фильма "Шазам!" с Закари Ливаем
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В сети появился тизер сиквела фильма "Шазам!" - его представили на мероприятии DC FanDоme.
Сиквелом, получившим подзаголовок "Ярость богов", занимается вся основная команда оригинальной ленты: режиссер Дэвид Ф. Сандберг, сценаристы Генри Гайден и Крис Морган, а также продюсер Питер Сафран.

К главной роли вернется Закари Ливай. Также в картине Люси Лью ("Убить Билла") и Хелен Миррен ("Королева") - им достались роли злодеек. Также в ленте снималась Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история").

О сюжете пока ничего не известно. Сиквел продолжит историю подростка Билли Бэтсона, который произносит волшебное слово и получает пачку суперспособностей. 

Премьера фильма "Шазам 2: Ярость богов" состоится 2 июня 2023 года.


Источник: https://www.bagnet.org/
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