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Кино
Новости кино
18 октября 21, 17:44
"Хэллоуин убивает" возглавил американский прокат
Хэллоуин убивает
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Фильм ужасов "Хэллоуин убивает" возглавил американский прокат на прошедших выходных, собрав больше, чем сулили ему ранние прогнозы - 50,4 миллиона долларов.
Примечательно, что столь внушительному для проектов этого жанра результату не помешал одновременный выход в стриминге Peacock.

Ко всему прочему, это оказался лучший старт среди кинопроектов с прокатным рейтингом R в период пандемии и лучший среди фильмов ужасов. Большинство зрителей объяснило свой интерес к сиквелу тем, что он является частью знаменитой франшизы.

Напомним, что изначально "Хэллоуин убивает" планировалось представить зрителям в октябре 2020 года, но создатели фильма решили отложить премьеру на год в том числе и из-за ограничений в связи с пандемией. В сентябре 2021 года исполнительница главной роли Джеми Ли Кертис получила премию "Золотой лев" за достижения в области кинематографии на 78-м Венецианском кинофестивале.

Режиссер Дэвид Гордон Грин ранее утверждал, что планирует завершить сюжетную линию в третьей серии, которая должна выйти в 2022 году. Картина получила название "Хэллоуин заканчивается".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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