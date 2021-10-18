"Хэллоуин убивает" возглавил американский прокат

Примечательно, что столь внушительному для проектов этого жанра результату не помешал одновременный выход в стриминге Peacock.





Ко всему прочему, это оказался лучший старт среди кинопроектов с прокатным рейтингом R в период пандемии и лучший среди фильмов ужасов. Большинство зрителей объяснило свой интерес к сиквелу тем, что он является частью знаменитой франшизы.





Напомним, что изначально "Хэллоуин убивает" планировалось представить зрителям в октябре 2020 года, но создатели фильма решили отложить премьеру на год в том числе и из-за ограничений в связи с пандемией. В сентябре 2021 года исполнительница главной роли Джеми Ли Кертис получила премию "Золотой лев" за достижения в области кинематографии на 78-м Венецианском кинофестивале.





Режиссер Дэвид Гордон Грин ранее утверждал, что планирует завершить сюжетную линию в третьей серии, которая должна выйти в 2022 году. Картина получила название "Хэллоуин заканчивается".



