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19 октября 21, 12:31
Мел Гибсон сыграет в приквеле "Джона Уика"
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Мел Гибсон сыграет главную роль в приквеле боевика "Джон Уик" под названием "Континенталь", который собирается запустить в производство телеканал Starz.
Проект был анонсирован еще в 2018 году и, как утверждалось, он будет посвящен событиям в сети отелей, которая является убежищем для членов преступных кланов и убийц. Ранее сообщалось, что мини-сериал будет состоять из трех эпизодов, а дата премьеры будет объявлена позже. Этой информацией располагает издание Variety.

О том, как "Континенталь" превратился в то, чем он сейчас является, будет рассказано от лица молодого Уинстона Скотта, который попадает в переделку в Нью-Йорке в 1975 году, наивно полагая, что самое худшее уже позади. Уинстон ставит на карту все, чтобы прибрать к рукам знаменитый отель, который служит местом встречи для самых опасных преступников в мире. В фильмах франшизы роль Уинстона Скотта исполняет Йен МакШейн.

Гибсон сыграет нового персонажа по имени Кормак - на данный момент это вся информация. Грег Кулидж и Кирк Уорд напишут сценарий и разделят обязанности исполнительных продюсеров и шоураннеров. Также среди исполнительных продюсеров предстоящего проекта - Чад Стахелски, Дерек Кольстад, Дэвид Литч, Пол Верник и Ретт Риз.

Три части "Джона Уика" в совокупности собрали в мировом прокате более 300 миллионов долларов. В настоящее время снимается четвертый фильм, выход которого запланирован на 27 мая 2022 года.

Напомним, что накануне Гибсон был утвержден на одну из главных ролей в триллере "Опасное место" продюсеров "Дня курка".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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