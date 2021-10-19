Мел Гибсон сыграет в приквеле "Джона Уика"

Проект был анонсирован еще в 2018 году и, как утверждалось, он будет посвящен событиям в сети отелей, которая является убежищем для членов преступных кланов и убийц. Ранее сообщалось, что мини-сериал будет состоять из трех эпизодов, а дата премьеры будет объявлена позже. Этой информацией располагает издание Variety.





О том, как "Континенталь" превратился в то, чем он сейчас является, будет рассказано от лица молодого Уинстона Скотта, который попадает в переделку в Нью-Йорке в 1975 году, наивно полагая, что самое худшее уже позади. Уинстон ставит на карту все, чтобы прибрать к рукам знаменитый отель, который служит местом встречи для самых опасных преступников в мире. В фильмах франшизы роль Уинстона Скотта исполняет Йен МакШейн.





Гибсон сыграет нового персонажа по имени Кормак - на данный момент это вся информация. Грег Кулидж и Кирк Уорд напишут сценарий и разделят обязанности исполнительных продюсеров и шоураннеров. Также среди исполнительных продюсеров предстоящего проекта - Чад Стахелски, Дерек Кольстад, Дэвид Литч, Пол Верник и Ретт Риз.





Три части "Джона Уика" в совокупности собрали в мировом прокате более 300 миллионов долларов. В настоящее время снимается четвертый фильм, выход которого запланирован на 27 мая 2022 года.





Напомним, что накануне Гибсон был утвержден на одну из главных ролей в триллере "Опасное место" продюсеров "Дня курка".



