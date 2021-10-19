Сильвестр Сталлоне пообещал покончить с "Неудержимыми"

Такое заявление сделал сам исполнитель главной роли и один из продюсеров проекта. По словам Сталлоне, он “готов передать эстафету” коллеге Джейсону Стэтхэму и оставить все бразды правления в "его умелых руках".





Он отметил, что всегда стремился привнести во все свои киноленты "человечность", в том числе и в "Неудержимых". Сильвестр Сталлоне также добавил, что "готовится принять следующий вызов", не уточнив, о чем именно идет речь. Напомним, что в 2022 году поклонники актера смогут оценить его новую работу в боевике Джулиуса Эйвери под названием "Самаритянин".





Что касается "Неудержимых 4", Сталлоне вновь исполнит роль Барни Росса, лидера группы элитных наемников, которая, собственно, и дала франшизе ее название. Они путешествуют по миру для выполнения всевозможных миссий, начиная от убийств и заканчивая спасением. Скотт Во возглавлял четвертую часть в качестве режиссера, В ней также приняли участие упоминавшийся выше Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, и добавились новые персонажи, которых сыграли Меган Фокс, Энди Гарсиа, Фифти Сент и другие. Фильм выйдет в прокат в 2022 году, точная дата еще не называлась.



