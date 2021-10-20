Рэй Уинстон и Анна Пакуин сыграют отца и дочь в драме

Об этом сообщает издание Deadline.





Пиппа Беннетт-Уорнер ("Банды Лондона") и соискатель премии BAFTA Юссеф Керкур ("Дракула") также принимают участие в съемках фильма, которые на момент написания заметки проходят в Великобритании.





Сценарий был написан Ребеккой Каллард по мотивам ее собственной пьесы. В центре сюжета - Элла (Пакуин), недавняя алкоголичка, а ныне трезвенница, которая живет со своим отцом Аланом (Уинстоун). Элла временно передала опеку над своими маленькими дочерями своему бывшему мужу Джозефу (Керкур) и его новой партнерше Бетан (Беннетт-Уорнер). Она заводит странную дружбу с таинственным мальчиком-подростком (Лука Хоган), чья вера в нее как в мать помогает ей поднять свою самооценку.





Для Мойера, снявшего несколько эпизодов "Настоящей крови" и "Пиарщицы", фильм станет вторым полнометражным режиссерским проектом после "Хрупкое прощание", в котором также снималась Пакуин.



