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20 октября 21, 12:30
Рэй Уинстон и Анна Пакуин сыграют отца и дочь в драме
Анна Пакуин
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Обладательница премии "Оскар" Анна Пакуин ("Пианино") и лауреат "Эмми" Рэй Уинстон ("Черная Вдова") возглавят актерский состав драмы "Немного света", режиссером которой назначен Стивен Мойер, супруг Пакуин и ее партнер по знаменитому вампирскому сериалу "Настоящая кровь".
Об этом сообщает издание Deadline.

Пиппа Беннетт-Уорнер ("Банды Лондона") и соискатель премии BAFTA Юссеф Керкур ("Дракула") также принимают участие в съемках фильма, которые на момент написания заметки проходят в Великобритании.

Сценарий был написан Ребеккой Каллард по мотивам ее собственной пьесы. В центре сюжета - Элла (Пакуин), недавняя алкоголичка, а ныне трезвенница, которая живет со своим отцом Аланом (Уинстоун). Элла временно передала опеку над своими маленькими дочерями своему бывшему мужу Джозефу (Керкур) и его новой партнерше Бетан (Беннетт-Уорнер). Она заводит странную дружбу с таинственным мальчиком-подростком (Лука Хоган), чья вера в нее как в мать помогает ей поднять свою самооценку.

Для Мойера, снявшего несколько эпизодов "Настоящей крови" и "Пиарщицы", фильм станет вторым полнометражным режиссерским проектом после "Хрупкое прощание", в котором также снималась Пакуин.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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