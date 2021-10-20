Первый взгляд на Гвендолин Кристи в роли Люцифера

"Песочный человек" - это экранизицая комиксов Нила Геймана для DC Vertigo. На снимках нам впервые показали Люцифера в исполнении звезды "Игры престолов" Гвендолин Кристи.





Главную роль в сериале исполнит Том Старридж ("Рок-волна"). Автор оригинала выступает исполнительным продюсером.





В актерский состав шоу еще вошли Мэйсон Александр Парк, Асим Чаудри, Санджив Бхаскар, Бойд Холбрук и Вивьенн Ачеампонг.





Дата выхода сериала пока не неизвестна.











