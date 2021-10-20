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20 октября 21, 12:32
Первый взгляд на Гвендолин Кристи в роли Люцифера
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Netflix на выставке DC Fandome презентовали новые постеры "Песочного человека" с Гвендолин Кристи в роли Люцифера.
"Песочный человек" - это экранизицая комиксов Нила Геймана для DC Vertigo. На снимках нам впервые показали Люцифера в исполнении звезды "Игры престолов" Гвендолин Кристи.

Главную роль в сериале исполнит Том Старридж ("Рок-волна"). Автор оригинала выступает исполнительным продюсером.

В актерский состав шоу еще вошли Мэйсон Александр Парк, Асим Чаудри, Санджив Бхаскар, Бойд Холбрук и Вивьенн Ачеампонг.

Дата выхода сериала пока не неизвестна.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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