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21 октября 21, 11:44
"Матрица 4" получила "взрослый" прокатный рейтинг
Матрица 4
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Фантастический боевик "Матрица 4: Воскрешение" получил прокатный рейтинг в Северной Америке.
Как утверждается в бюллетене Ассоциации американских кинематографистов, фильм будет выпущен со "взрослым" рейтингом R.

Стоит отметить, что каждый из трех предыдущих фильмов франшизы - "Матрица", "Матрица 2: Перезагрузка" и "Матрица 3: Революция" - также были представлены американским зрителям с рейтингом R. При этом, "Перезагрузка" являлась самым кассовым фильмом с таким рейтингом на протяжении многих лет, пока не уступила пальму первенства экранизации комиксов Marvel "Дэдпул".

Ранее режиссер четвертой части Лана Вачовски объяснила решение воскресить двух главных героев оригинальной трилогии - Нео и Тринити. Как рассказала постановщица в одном из интервью, это связано со сложным личным эмоциональным состоянием и переживаниями по поводу утраты близких. Сколь велико будет значение героев для общей концепции фильма, пока неизвестно.

"Матрица 4" будет представлена в мировом прокате в середине декабря 2021 года. В Северной Америке лента выйдет чуть позже и одновременно в стриминге HBO Max.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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