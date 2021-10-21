Эмили Блант сыграет в фильме Кристофера Нолана

Ранее стало известно, что роль самого знаменитого физика исполнит Киллиан Мерфи.





Это первый совместный проект Блант и Нолана, который известен тем, что предпочитает задействовать своих любимых актеров в нескольких фильмах. Так, например, Мерфи режиссер снимал сразу в нескольких своих картинах, начиная с экранизации комиксов "Бэтмен начало" 2005 года выпуска. Персонаж Блант не называется.





Сценарий ленты, который подготовит сам Нолан, будет базироваться на произведении "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Дж. Шервина.





Оппенгеймер был физиком-теоретиком и профессором Калифорнийского университета в Беркли. В годы Второй мировой войны он возглавлял Лос-Аламосскую лабораторию и так называемый “Манхэттенский проект”, в рамках которого и были созданы первый образцы атомных боезарядов. В дальнейшем он подозревался в сотрудничестве с "коммунистами" и даже был лишен допуска к секретным проектам.





Точная дата релиза фильма пока не называлась.



