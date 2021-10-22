Тизер комедии с участием "Холостячки" в главной роли

Весной следующего года на украинских экранах появится отечественная романтическая комедия Соседка. Тизер картины уже появился на YouTube-канале компании F Films.





Главные роли в фильме исполнили актеры Артемий Егоров и Ксения Мишина. Автором сценария выступила писательница Ирэна Карпа, а режиссером - Наталья Пасеницкая.





По сюжету, холостяк Петр, роль которого исполнил Артемий Егоров, поспорил, что сможет прожить месяц под одной крышей с женщиной. Таким образом он начинает жить с учительницей музыки Вероникой, роль которой исполняет Ксения Мишина. Однако в его жизни она появляется не одна.



