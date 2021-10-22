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22 октября 21, 14:17
Тизер комедии с участием "Холостячки" в главной роли
Артемий Егоров и Ксения Мишина
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Фильм появится на экранах 3 марта 2022 года. Это - украинская романтическая комедия от авторов Свингеров.
Весной следующего года на украинских экранах появится отечественная романтическая комедия Соседка. Тизер картины уже появился на YouTube-канале компании F Films.

Главные роли в фильме исполнили актеры Артемий Егоров и Ксения Мишина. Автором сценария выступила писательница Ирэна Карпа, а режиссером - Наталья Пасеницкая.

По сюжету, холостяк Петр, роль которого исполнил Артемий Егоров, поспорил, что сможет прожить месяц под одной крышей с женщиной. Таким образом он начинает жить с учительницей музыки Вероникой, роль которой исполняет Ксения Мишина. Однако в его жизни она появляется не одна.


Источник: https://korrespondent.net/
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