Премьера трейлера боевика Майкла Бэя "Скорая помощь"

По сюжету два брата задумывают ограбить банк, но когда им приходится спасаться бегством от преследующей их полиции, в качестве транспортного средства они выбирают карету неотложной помощи.





Ранее сообщалось, что фильм будет выдержан в духе "классических боевиков 90-х годов" прошлого века. Сценарий был готов много лет назад, но долго не находил спроса в Голливуде, пока им не заинтересовался Бэй. Это первый опыт сотрудничества постановщика с обоими актерами.





Что касается Майкла Бэя, то последней его режиссерской работой на момент написания данной заметки являлся боевик под названием "Замогильная шестерка", который он снял для компании Netflix. Утверждалось, что вскоре после премьеры он попал в пятерку самых популярных проектов в библиотеке потокового сервиса.



