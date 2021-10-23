Райан Гослинг сыграет Кена в фильме о Барби

Эту ответственную работу выполнит известный голливудский актер Райан Гослинг. Он составит компанию Марго Робби, которая уже многие годы числится исполнительницей титульной роли.





Ожидается, что съемки стартуют уже в в первой половине 2022 года. Режиссером картины назначена создательница драмы "Леди Берд" Грета Гервиг, она же примет участие в написании сценария.





Ранее Робби заявляла, что зрителям будет предложена ревизионистская версия истории куклы. "Наша цель может быть охарактеризована фразой: "Что бы вы ни думали, мы дадим вам что-то совершенно иное, нечто, чего вы совсем не ожидали", - говорила она в одном из интервью в 2020 году.





Напомним, что проект, который должен быть основан на интеллектуальной собственности компании Mattel владеющей, несколько раз меня студии и исполнительниц главной роли. Фильм "Барби" планировала снимать студия Sony Pictures, а роль Барби приписывали Эми Шумер, а затем Энн Хэтэуэй, Но в итоге Sony отказалась своих планов, и права на экранизацию перешли к Warner Bros.





Кукла Барби была впервые представлена потребителям в 1959 году.



