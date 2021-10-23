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23 октября 21, 16:27
Райан Гослинг сыграет Кена в фильме о Барби
Райан Гослинг
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Создатели фильма о знаменитой на весь мир кукле Барби определились с кандидатурой исполнителя роли ее сердечного друга Кена.
Эту ответственную работу выполнит известный голливудский актер Райан Гослинг. Он составит компанию Марго Робби, которая уже многие годы числится исполнительницей титульной роли.

Ожидается, что съемки стартуют уже в в первой половине 2022 года. Режиссером картины назначена создательница драмы "Леди Берд" Грета Гервиг, она же примет участие в написании сценария.

Ранее Робби заявляла, что зрителям будет предложена ревизионистская версия истории куклы. "Наша цель может быть охарактеризована фразой: "Что бы вы ни думали, мы дадим вам что-то совершенно иное, нечто, чего вы совсем не ожидали", - говорила она в одном из интервью в 2020 году.

Напомним, что проект, который должен быть основан на интеллектуальной собственности компании Mattel владеющей, несколько раз меня студии и исполнительниц главной роли. Фильм "Барби" планировала снимать студия Sony Pictures, а роль Барби приписывали Эми Шумер, а затем Энн Хэтэуэй, Но в итоге Sony отказалась своих планов, и права на экранизацию перешли к Warner Bros.

Кукла Барби была впервые представлена потребителям в 1959 году.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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