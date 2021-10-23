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23 октября 21, 16:29
Сэм Ричардсон отправится на шабаш ведьм
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Звезда сериала "ВИП" Сэм Ричардсон готов принять участие шабаше ведьм. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актер завершает переговоры об участии в сиквеле комедии "Фокус Покус", "Фокус Покус 2".
Как только контракт будет подписан, Ричардсон присоединится к звездам оригинальной картины - Бетт Мидлер, Саре Джессике Паркер и Кэти Нэджими в полнометражном фильме Disney+.

"Фокус Покус 2" - это продолжение комедии 1993 года, в которой Мидлер, Паркер и Нэджими снялись в роли трех ведьм, сестер Сандерсон. После того, как их воскресили в Салеме, штат Массачусетс, они стремятся стать бессмертными, но на это им отпущено только время до рассвета. В сиквеле, который в настоящее время находится в производстве, три молодые женщины случайно возвращают сестер Сандерсон в современный Салем.

Снявшая "Предложение" Энн Флетчер назначена постановщиком, а Линн Харрис ("Отмель") - продюсером. Среди исполнительных продюсеров - Адам Шенкман, Ральф Уинтер и Дэвид Киршнер. Сценарий подготовила Джен Д`Анджело ("Счастливы вместе"). В мае студия объявила, что фильм выйдет в 2022 году.

Ричардсона недавно видели в "Войне будущего" с Крисом Прэттом, с которым он снимется в фильме Universal "Stranded Asset" по собственному сценарию. Ричардсон также сыграл эпизодическую роль во втором сезоне шоу "Тед Лассо" и хоррор-комедии "Оборотни внутри".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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