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Кино
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24 октября 21, 13:01
Имена победителей четвертой премии Киноколо
четвертая премия Киноколо
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Церемония награждения прошла 21 октября на открытии пятого юбилейного кинофестиваля Киевская неделя критики.
Стали известны имена четвертой Национальной премии кинокритиков Киноколо. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет Укринформ со ссылкой на компанию Артхаус Трафик.

"Триумфатором стал фильм Стоп-Земля Екатерины Горностай. Картина получила главную награду - за лучший полнометражный игровой фильм - и победила еще в четырех номинациях. Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией Открытие года - за лучший полнометражный дебют", - сказано в сообщении.

На экранах фильм, который также получил Хрустального медведя на 71-м Берлинале, появится 3 февраля следующего года.

Лучшей актрисой премии Киноколо стала исполнительница главной роли в фильме-победителе Мария Федорченко. Стоит отметить, что это была ее дебютная работа.

Лучшим актером признан Виталий Салий - главный герой фильма Я работаю на кладбище.

Лучшим документальным фильмом критики признали ленту Этот дождь никогда не кончится режиссера Алины Горловой.

Лучшим короткометражным игровым фильмом стала картина Папины кроссовки режиссера Ольги Журбы. А Лучшим анимационным фильмом - лента Ненужные вещи режиссера Дмитрия Лисенбарта.

Впервые в этом году была вручена премия За достижения, лауреатом которой стал украинский кинокритик и специалист в цифровой архивации национального кинопроцесса Денис Буданов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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