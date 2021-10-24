Имена победителей четвертой премии Киноколо

Стали известны имена четвертой Национальной премии кинокритиков Киноколо. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет Укринформ со ссылкой на компанию Артхаус Трафик.





"Триумфатором стал фильм Стоп-Земля Екатерины Горностай. Картина получила главную награду - за лучший полнометражный игровой фильм - и победила еще в четырех номинациях. Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией Открытие года - за лучший полнометражный дебют", - сказано в сообщении.





На экранах фильм, который также получил Хрустального медведя на 71-м Берлинале, появится 3 февраля следующего года.





Лучшей актрисой премии Киноколо стала исполнительница главной роли в фильме-победителе Мария Федорченко. Стоит отметить, что это была ее дебютная работа.





Лучшим актером признан Виталий Салий - главный герой фильма Я работаю на кладбище.





Лучшим документальным фильмом критики признали ленту Этот дождь никогда не кончится режиссера Алины Горловой.





Лучшим короткометражным игровым фильмом стала картина Папины кроссовки режиссера Ольги Журбы. А Лучшим анимационным фильмом - лента Ненужные вещи режиссера Дмитрия Лисенбарта.





Впервые в этом году была вручена премия За достижения, лауреатом которой стал украинский кинокритик и специалист в цифровой архивации национального кинопроцесса Денис Буданов.



