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24 октября 21, 13:05
"Дюна" официально получит продолжение
Дюна
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Несмотря на то, что Warner Bros. внедрила гибридную схему проката, решение о сиквелах своих проектов студия принимает на других основаниях.
Даже с учётом куда меньших сборов, чем в прежние времена, проекты могут рассчитывать на расширение благодаря статистике на стримингах. Такова новая реальность.

Так, генеральная директорка WarnerMedia Studios and Networks Энн Сарнофф подтвердила, что "Дюна" Дени Вильнёва всё же получит продолжение.

Фильм вот-вот выходит в американский прокат, поэтому сейчас все взгляды прикованы к его возможным сборам. "Дюна" уже успела собрать свыше 100 млн долларов по миру, но руководство подчёркивает, что стоит учитывать и число просмотров на HBO Max, где "Дюна" вышла на день раньше.

"Будет ли сиквел у “Дюны”? Если вы посмотрите фильм, вы увидите, как он заканчивается. Я думаю, у вас есть ответ на этот вопрос", — заявила Сарнофф.

Поэтому можно считать, что Вильнёв официально может рассчитывать на продолжение сотрудничества.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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